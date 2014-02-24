20国集团同意堵塞课税漏洞 让跨国企业无可遁逃

路透悉尼2月23日 -全球主要国家周日同意拟定更为严格的跨境课税规定，以关闭那些让星巴克(SBUX.O)、谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)及亚马逊(AMZN.O)等跨国企业规避税赋的漏洞。

20国集团(G20)签署了一套跨境分享银行帐户资讯的共同标准，当中包括自2015年底开始自动交流成员国间的资讯。

“部分跨国企业并未缴纳应付的税，”澳洲国库部长霍基表示，“我们需要做出全球性的回应。”本次G20会议由澳洲主办。

之前有多项报导指出，许多企业将获利从高税赋国家移转至税制较为宽松的国家，从而引发美国和英国等地的公众质疑。

根据研究机构Tax JusticeNetwork，全球避税行动每年所逃避的税款可能超过3万亿(兆)美元，在此同时藏匿在租税天堂的金额可能多达32万亿美元，是美国国内生产总值(GDP)的两倍。

全球金融危机之后，收紧税收漏洞变得更加紧迫，因为发达国家努力避免经济崩跌留下预算缺口和达纪录高位的债务。

经济合作暨发展组织把财政整顿作为G20成长策略的关键部分，但如果课税基础进一步削弱，那么则很难实现这样的策略。

企业避税也是贫困国家的一大挑战，这些国家一般在税务体系和执行方便都比较落后。据基督徒援助会(Christian Aid)最近公布的一项报告，跨国企业避税每年给发展中国家造成的损失大约有1,600亿美元。这远超过发达国家对发展中国家提供的援助规模。

在此次悉尼G20会议上，美国强烈支持推动税务改革。美国和澳洲在在会议前夕，依照美国外国账户税收遵从法签署了一项协议。

收紧税务规定将防止所谓的跨国企业税基侵蚀(Base Erosion)和利润转移，即利用国家税务规定的漏洞，使利润从高税制的国家”消失“或转移至低税率的地方。

“我们现在的举措不是说我们需要查封百慕大（百慕达），”OECD税收政策和管理中心主管Pascal Saint-Amans对记者表示。

“我们要做的是中和这些计划，这也是我们认为可以取得成功的方面，因为如果试图要求各国必须在国内采取一些举措，或者试图妨碍其主权，那么不会取得成功。”

法国财政部长莫斯可维西表示，他希望欧洲在这方面起带头作用，法国也已经准备好在未来几周内与德国、意大利、西班牙和英国签署协议。

G20内部仍然在若干问题上存在分歧，比如：科技公司缴税地应该为消费者所在与创造价值的所得来源国，或是产品诞生的居住国。不过澳洲国库部长霍基称大家的共识是公司必须缴税。

这一倡议也得到了部分商界支持。

“类似亚马逊那样的全球公司在其他国家运营，不在澳洲缴税，也不在澳洲雇人，这些事情让我担心，”澳洲零售巨头Wesfarmers(WES.AX)执行长Richard Goyder表示，他也是与G20进行联络的B20澳洲企业领袖论坛主席。

经济合作暨发展组织(OECD)的标准建立在美国法规基础上。美国法规要求外资金融机构报告所有美国公民持有账户的情况，若隐瞒所有美国收入就将缴纳30%的罚金。

澳洲国立大学经济学教授Quentin Grafton对G20的承诺表示欢迎，但警告说想达成全球标准将有难度，因为百慕大群岛和爱尔兰等避税天堂并非G20成员。

“这个方案不是成功就是失败，所以它是很有难度的提议，”他称，“那些吃亏的国家会试图反对这个方案。”

Grafton表示，OECD十多年来一直致力于进行税务改革，在9月报告行动计划时将迎来下一个考验。(完)

(编译 张明钧/李爽/朱晓军；审校 李婷仪)

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