G20支持对跨国企业纳税准则进行彻底改革

路透伦敦7月19日 - 20集团(G20)周五支持彻底改革跨国企业纳税规则，以修复其中漏洞；苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)等企业曾利用漏洞规避多达十亿美元计的税收。

G20发布由经济合作暨发展组织(OECD)起草的行动方案称，现有体系效果不佳，尤其是适用于进行网上业务往来的企业时。

高额的公共预算赤字，以及公众不满企业利用公司间结构将利润转移至避税港，促使政府采取行动。

谷歌和苹果等企业表示，它们遵守业务运营地法规并按规定缴税，税务专家则指出，企业对股东负有义务在法律范围内实现节税。

目前，即便公司间合约寻求将获利转移出国，转至税收较低或不征税的辖区，法律体系也许可。OECD表示，新规将寻求更加强调实质的经济意义。(完)

(编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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