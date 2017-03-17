美国财长努钦称特朗普无意卷入贸易战

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透柏林3月16日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四表示，特朗普政府无意卷入贸易战，但需要重新斟酌一些贸易关系，以对美国工人更加公平。
努钦在与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)召开记者会时表示，美国总统特朗普认为，贸易对经济增长很重要。
但被问及20国集团(G20)财长是否应明确重申过去关于抵制保护主义的承诺时，努钦重申美国的一些贸易关系需要重新斟酌，以令它们更加公平和更加互惠。
“卷入贸易战不是我们所愿，”努钦说，“(特朗普)总统信奉自由贸易，但他想要的是自由和平等的贸易。”
本周末在德国巴登-巴登举行的G20财长会议上，贸易分歧将是一个难点。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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