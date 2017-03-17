美国财长努钦称特朗普无意卷入贸易战

2017年3月16日，美国财长努钦和德国财政部长朔伊布勒会面并召开记者会。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透柏林3月16日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四表示，特朗普政府无意卷入贸易战，但需要重新斟酌一些贸易关系，以对美国工人更加公平。

努钦在与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)召开记者会时表示，美国总统特朗普认为，贸易对经济增长很重要。

但被问及20国集团(G20)财长是否应明确重申过去关于抵制保护主义的承诺时，努钦重申美国的一些贸易关系需要重新斟酌，以令它们更加公平和更加互惠。

“卷入贸易战不是我们所愿，”努钦说，“(特朗普)总统信奉自由贸易，但他想要的是自由和平等的贸易。”

本周末在德国巴登-巴登举行的G20财长会议上，贸易分歧将是一个难点。(完)