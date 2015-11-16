G20会议：金砖国家呼吁G20加强经济政策合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 金砖国家周日呼吁20国集团(G20)加强宏观经济政策合作，以防止全球经济低迷的负面效应，并降低经济成长面临的风险。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人在G20土耳其峰会间隙会晤，并称全球经济仍未实现可持续复苏。
“这凸显出G20成员国加强宏观经济政策协调与合作，避免负面溢出效应并实现强劲、可持续和均衡增长的重要性，”金砖国家在会后发表的声明称。
今年金砖国家经济举步维艰，中国经济增长为2008-2009年全球金融危机以来最低，市场在夏季出现了剧烈波动后尚待复苏。
俄罗斯因在乌克兰危机中所扮演的角色而遭到制裁，加上大宗商品价格下跌，这都对俄罗斯经济构成了打击，导致该国陷入2009年以来的首次衰退。
由于南非除外的金砖国家几年来的表现都不及其他国家和地区，很多投资者已撤出这些曾一度备受吹捧的新兴国家。
“复杂的结构和周期性问题已导致俄罗斯乃至全球经济放缓，”俄罗斯总统普京在金砖国家会议上表示。
金砖国家还在周日谴责巴黎恐怖袭击，承诺增强彼此间的合作，并同其他国家一道抗击恐怖主义。金砖国家一直难以达成经济和政治联盟。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”