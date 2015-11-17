英国将增加情报人员和航空安保支出 防御“伊斯兰国”的袭击

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月16日 （记者 Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦周一称，英国情报机构人员数量将增加15%，并计划将航空安保支出增加一倍多，以防御来自叙利亚的伊斯兰武装分子的攻击图谋。
英国称，鉴于针对英国的攻击图谋增多，以及近期发生在巴黎和突尼斯等地的袭击事件，英国决定强化防御。卡梅伦称，英国过去六个月里已挫败了七宗潜在的攻击。
“我们一直了解这些在叙利亚行动的团伙，他们煽动我们国家的民众，还可能派人回来执行攻击行动，”卡梅伦在土耳其贝莱克对英国广播公司（BBC）表示。
“我们的安全和情报机构在过去六个月已挫败了大约七宗攻击图谋，虽然这些图谋中的攻击行动规模较小。这是我们正在加强安全和情报机构的原因之一。”
卡梅伦称，英国面临长期的反恐挑战，需要更多人手进行应对。
英国政府称，作为将于11月23日发布的五年期防务与安全评估的一部分，英国政府将为军情五处、军情六处以及政府通信总部增募1,900名人员。
上月俄罗斯一架客机在埃及坠毁后，英国也计划“大力增强”航空安保。英国称，俄客机坠毁是因炸弹导致。
卡梅伦称，他计划在未来五年内将政府对航空安保的支出由现在的每年900万英镑（1,370万美元）增加一倍多。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。