英国将增加情报人员和航空安保支出 防御“伊斯兰国”的袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其贝莱克11月16日 - 英国首相卡梅伦周一称，英国情报机构人员数量将增加15%，并计划将航空安保支出增加一倍多，以防御来自叙利亚的伊斯兰武装分子的攻击图谋。

英国称，鉴于针对英国的攻击图谋增多，以及近期发生在巴黎和突尼斯等地的袭击事件，英国决定强化防御。卡梅伦称，英国过去六个月里已挫败了七宗潜在的攻击。

“我们一直了解这些在叙利亚行动的团伙，他们煽动我们国家的民众，还可能派人回来执行攻击行动，”卡梅伦在土耳其贝莱克对英国广播公司（BBC）表示。

“我们的安全和情报机构在过去六个月已挫败了大约七宗攻击图谋，虽然这些图谋中的攻击行动规模较小。这是我们正在加强安全和情报机构的原因之一。”

卡梅伦称，英国面临长期的反恐挑战，需要更多人手进行应对。

英国政府称，作为将于11月23日发布的五年期防务与安全评估的一部分，英国政府将为军情五处、军情六处以及政府通信总部增募1,900名人员。

上月俄罗斯一架客机在埃及坠毁后，英国也计划“大力增强”航空安保。英国称，俄客机坠毁是因炸弹导致。

卡梅伦称，他计划在未来五年内将政府对航空安保的支出由现在的每年900万英镑（1,370万美元）增加一倍多。（完）