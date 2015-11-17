加拿大总理特鲁多与习近平会面 寻求重置中加关系

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月16日（记者 David Ljunggren） - 加拿大新任总理贾斯汀·特鲁多周一同中国国家主席习近平会面，寻求重置两国政治关系并加强贸易关系，以便为低迷的加拿大经济注入活力。
“我们有了一个为我们的关系注入新的活力的机会。”特鲁多对习近平称。两人在土耳其召开的20国集团（G20）峰会的间隙进行了会面。
“我肯定希望两国关系走向加强合作和互惠互利。”特鲁多称。他还邀请习近平访问加拿大。
一位加拿大官员称，特鲁多同习近平就探讨自由贸易协定的可能性达成共识。该官员没有提供进一步详情。
加拿大于1970年成为最早一批与中华人民共和国建交的西方国家之一，当时担任加拿大总理的正是贾斯汀·特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多。
习近平对特鲁多称：“加拿大在发展对华关系方面曾经长期走在西方国家前列。45年前，你的父亲皮埃尔·特鲁多总理作出同新中国建交的历史性决定，展现出非凡政治远见。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。