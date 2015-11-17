加拿大总理特鲁多与习近平会面 寻求重置中加关系

路透土耳其贝莱克11月16日（记者 David Ljunggren） - 加拿大新任总理贾斯汀·特鲁多周一同中国国家主席习近平会面，寻求重置两国政治关系并加强贸易关系，以便为低迷的加拿大经济注入活力。

“我们有了一个为我们的关系注入新的活力的机会。”特鲁多对习近平称。两人在土耳其召开的20国集团（G20）峰会的间隙进行了会面。

“我肯定希望两国关系走向加强合作和互惠互利。”特鲁多称。他还邀请习近平访问加拿大。

一位加拿大官员称，特鲁多同习近平就探讨自由贸易协定的可能性达成共识。该官员没有提供进一步详情。

加拿大于1970年成为最早一批与中华人民共和国建交的西方国家之一，当时担任加拿大总理的正是贾斯汀·特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多。

习近平对特鲁多称：“加拿大在发展对华关系方面曾经长期走在西方国家前列。45年前，你的父亲皮埃尔·特鲁多总理作出同新中国建交的历史性决定，展现出非凡政治远见。”（完）