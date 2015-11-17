加中关系：加拿大新任总理寻求改善对华关系，扩大贸易

路透土耳其贝莱克11月16日 - 加拿大新任总理、自由党人特鲁多(Justin Trudeau)周一与中国领导人会晤，寻求改善政治关系并扩大贸易，从而为加国低迷的经济注入活力。

加拿大企业高层甚至外交部都表示，2006年初到2015年10月的对华关系进展并不顺利，当时为保守党哈珀政府执政。

在20国集团土耳其峰会间隙，特鲁多与中国国家主席习近平进行了会谈。他对习近平表示， “两国关系迎来了新的机遇。”

“我当然希望即将进入一个扩大合作与互惠的时代，”他还邀请习近平访问加拿大。

一位加拿大官员称，两位领导人同意探讨自由贸易协议的可能性，但未提供更多的细节。

特鲁多称，扩大与中国和印度等大型经济体的贸易，将会创造更多就业机会。

2014年，加拿大对中国出口总计为194亿加元，进口则为586亿加元。同期加拿大对美国的出口和进口则分别达到3,762亿和2,784亿加元。(完)