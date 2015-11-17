加中关系：加拿大新任总理寻求改善对华关系，扩大贸易

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透土耳其贝莱克11月16日 - 加拿大新任总理、自由党人特鲁多(Justin Trudeau)周一与中国领导人会晤，寻求改善政治关系并扩大贸易，从而为加国低迷的经济注入活力。
加拿大企业高层甚至外交部都表示，2006年初到2015年10月的对华关系进展并不顺利，当时为保守党哈珀政府执政。
在20国集团土耳其峰会间隙，特鲁多与中国国家主席习近平进行了会谈。他对习近平表示， “两国关系迎来了新的机遇。”
“我当然希望即将进入一个扩大合作与互惠的时代，”他还邀请习近平访问加拿大。
一位加拿大官员称，两位领导人同意探讨自由贸易协议的可能性，但未提供更多的细节。
特鲁多称，扩大与中国和印度等大型经济体的贸易，将会创造更多就业机会。
2014年，加拿大对中国出口总计为194亿加元，进口则为586亿加元。同期加拿大对美国的出口和进口则分别达到3,762亿和2,784亿加元。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”