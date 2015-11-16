特鲁多国际“首秀”魅力四射 商界领袖争相与其合影

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透土耳其贝莱克11月15日 （记者 David Ljunggren） - 魅力四射的加拿大新任总理特鲁多周日首次出席国际会议，商界高管争相与其合影自拍，全球众多大国领导人纷纷预约与其会面。
加拿大领导人在国际舞台上很少引发如此关注，但这位富有活力的43岁新总理却不可能在G20峰会上被忽视。
通过承诺“阳光执政”和尊重多元文化，特鲁多上月率领加拿大自由党获得议会选举大胜，保守党领袖、前总理哈珀执政10年后下野。哈珀不苟言笑，喜欢攻击国内的反对者。
特鲁多周日早出席G20商业和劳工领袖会议，许多人要求合影自拍。特鲁多耐心地站了几分钟，这与其在加拿大国内在公众场合出现时的热烈场景相似。
这种热烈的欢迎显然盖过了他之后的演讲，特鲁多在讲话中敦促与会者携手应对全球挑战。
加拿大官员称，世界领导人排队与特鲁多握手，诸多领导人登记了与特鲁多的预约会面要求。
哈伯拍照时通常表情严肃，但特鲁多却在与墨西哥总统培尼亚合影时相谈甚欢。特鲁多也是首位Twitter粉丝超百万的加拿大政治人物。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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