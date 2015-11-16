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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 10:05 BJT

土耳其取消34亿美元导弹防御系统招标

路透土耳其贝莱克11月15日 - 土耳其总理办公室的一名官员周日对路透表示，土耳其已取消了2013年曾授予中国一家公司的一项34亿美元远程导弹防御系统招标。

作为北约成员国的土耳其2013年选择中国精密机械进出口总公司为其提供价值34亿美元的导弹防御系统，引发美国和西方的担忧。

该官员称，土耳其正计划启动自行建设一个类似系统的计划。(完)
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