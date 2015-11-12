G20国家支持化石燃料生产的支出是可再生能源支出的近四倍--ODI

路透安卡拉11月12日 - 智库海外发展研究所（ODI）周四称，二十国集团（G20）国家用于支持化石燃料生产的支出几乎是用于可再生能源补贴的四倍，这令他们阻止气候变化的承诺受到质疑。

根据ODI报告，2013年和2014年G20国家通过直接支出和税收优惠，用于化石燃料的国家补贴平均为780亿美元。

G20国家国有企业向化石燃料生产的投资为2,860亿美元。相关的公共资金预计为平均每年880亿美元。

与此同时，国际能源署（IEA）估计，2013年这些国家对于可再生能源的补贴为1,210亿美元。

ODI在报告中称，2013年2014年土耳其每年向化石燃料生产提供至少6.27亿美元的国家补贴。由于数据漏失，该数字可能更高。

此外，土耳其国有企业对国内化石燃料生产的投资为10亿美元。这是土耳其计划快速提高火电和煤炭生产战略的一部分。

“这无异于G20国家政府在为化石燃料生产商提供补贴的同时，还允许他们破坏国家的气候承诺。”ODI称。

G20国家的领导人将于11月15-16日在土耳其召开会议，气候变化将会是会议的议题。法国将在11月30日至12月11日期间主办联合国气候大会。（完）