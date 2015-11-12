G20国家支持化石燃料生产的支出是可再生能源支出的近四倍--ODI

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉11月12日 - 智库海外发展研究所（ODI）周四称，二十国集团（G20）国家用于支持化石燃料生产的支出几乎是用于可再生能源补贴的四倍，这令他们阻止气候变化的承诺受到质疑。
根据ODI报告，2013年和2014年G20国家通过直接支出和税收优惠，用于化石燃料的国家补贴平均为780亿美元。
G20国家国有企业向化石燃料生产的投资为2,860亿美元。相关的公共资金预计为平均每年880亿美元。
与此同时，国际能源署（IEA）估计，2013年这些国家对于可再生能源的补贴为1,210亿美元。
ODI在报告中称，2013年2014年土耳其每年向化石燃料生产提供至少6.27亿美元的国家补贴。由于数据漏失，该数字可能更高。
此外，土耳其国有企业对国内化石燃料生产的投资为10亿美元。这是土耳其计划快速提高火电和煤炭生产战略的一部分。
“这无异于G20国家政府在为化石燃料生产商提供补贴的同时，还允许他们破坏国家的气候承诺。”ODI称。
G20国家的领导人将于11月15-16日在土耳其召开会议，气候变化将会是会议的议题。法国将在11月30日至12月11日期间主办联合国气候大会。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”