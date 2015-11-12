英国反腐作为最多 美国和中国未达承诺--透明国际

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月11日 - 透明国际(Transparency International)周三称，在打击助长腐败的公司秘密所有权行为方面，英国作为最多，美国和中国的作为没有达到承诺。
透明国际称，英国在实益拥有权信息获取、为集中登记公司最终控制人进行立法方面进展良好，但其持续的海外秘密行为可能有破坏这种进展的危险。
透明国际对20国集团的实益拥有权透明度进行排名，全球两大经济体--美国和中国位居表现最差之列。
“挑出近期历史上的任何一桩重大腐败丑闻……你将发现秘密公司被用来行贿、转移和隐藏赃款，或者在伦敦和纽约等地购买豪华地产，”透明国际执行董事斯瓦特（Cobus de Swardt）说道。
“这种巨大的腐败漏洞仍然存在是讲不通的。是什么让G20国家在承诺之后没有积极地关闭这个重要的腐败渠道？”
本周末土耳其将举行二十国集团（G20）领导人第十次会议，各国领导人将讨论去年达成的一系列实益拥有权原则，以使腐败官员等人更难藏身于秘密公司背后。
由于位于秘密地点的公司网络是洗钱的重要途径，政府和活动组织关切公司所有权的透明度。透明国际称，全球每年洗钱金额高达2万亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。