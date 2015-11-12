英国反腐作为最多 美国和中国未达承诺--透明国际

路透伦敦11月11日 - 透明国际(Transparency International)周三称，在打击助长腐败的公司秘密所有权行为方面，英国作为最多，美国和中国的作为没有达到承诺。

透明国际称，英国在实益拥有权信息获取、为集中登记公司最终控制人进行立法方面进展良好，但其持续的海外秘密行为可能有破坏这种进展的危险。

透明国际对20国集团的实益拥有权透明度进行排名，全球两大经济体--美国和中国位居表现最差之列。

“挑出近期历史上的任何一桩重大腐败丑闻……你将发现秘密公司被用来行贿、转移和隐藏赃款，或者在伦敦和纽约等地购买豪华地产，”透明国际执行董事斯瓦特（Cobus de Swardt）说道。

“这种巨大的腐败漏洞仍然存在是讲不通的。是什么让G20国家在承诺之后没有积极地关闭这个重要的腐败渠道？”

本周末土耳其将举行二十国集团（G20）领导人第十次会议，各国领导人将讨论去年达成的一系列实益拥有权原则，以使腐败官员等人更难藏身于秘密公司背后。

由于位于秘密地点的公司网络是洗钱的重要途径，政府和活动组织关切公司所有权的透明度。透明国际称，全球每年洗钱金额高达2万亿美元。（完）