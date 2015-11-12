英国反腐作为最多，美国和中国未达承诺--透明国际

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月11日 - 透明国际(Transparency International)周三称，在打击助长腐败的公司秘密所有权行为方面，英国作为最多，美国和中国的作为没有达到承诺。
透明国际称，英国在实益拥有权信息获取、为集中登记公司最终控制人进行立法方面进展良好，但其持续的海外秘密行为可能有破坏这种进展的危险。
透明国际对20国集团的实益拥有权透明度进行排名，全球两大经济体--美国和中国位居表现最差之列。
“挑出近期历史上的任何一桩重大腐败丑闻……你将发现秘密公司被用来行贿、转移和隐藏赃款，或者在伦敦和纽约等地购买豪华地产，”透明国际执行董事斯瓦特（Cobus de Swardt）说道。
“这种巨大的腐败漏洞仍然存在是讲不通的。是什么让G20国家在承诺之后没有积极地关闭这个重要的腐败渠道？”
本周末土耳其将举行二十国集团（G20）领导人第十次会议，各国领导人将讨论去年达成的一系列实益拥有权原则，以使腐败官员等人更难藏身于秘密公司背后。
由于位于秘密地点的公司网络是洗钱的重要途径，政府和活动组织关切公司所有权的透明度。透明国际称，全球每年洗钱金额高达2万亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”