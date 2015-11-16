奥巴马承诺加大打击“伊斯兰国”力度

路透土耳其贝莱克11月15日 - 美国总统奥巴马周日承诺加大力度消灭在叙利亚的“伊斯兰国”，并防止其再次实施类似巴黎恐怖袭击的行动，而欧洲领导人敦促俄罗斯将在叙利亚军事打击重点放在“伊斯兰国”武装。

奥巴马在土耳其举行的20国集团(G20)峰会上称，巴黎恐怖袭击是对文明世界的攻击，美国将与法国联手追捕肇事者。“伊斯兰国”已宣称对袭击事件负责。

“G20传统上主要是探讨全球经济议题的论坛……(但)一天半前巴黎发生的恐怖袭击让天空笼罩阴霾。”奥巴马与土耳其总统埃尔多安会面后发表声明称。

他说：“美国及盟国将加强努力，寻求和平解决叙利亚危机，并防止‘伊斯兰国’武装分子再次实施类似巴黎恐怖袭击的行动。”

此次恐怖袭击再次表明，“伊斯兰国”构成的威胁远远超乎叙利亚和伊拉克地区，这令奥巴马及其西方盟友面临棘手难题。

此次恐怖袭击事件发生后，美国寄望于法国在对“伊斯兰国”的联合轰炸行动中发挥更大作用。

欧洲理事会主席图斯克称，俄罗斯在叙利亚的军事行动应着重于打击“伊斯兰国”，而非叙利亚反抗武装，并敦促美国与俄罗斯合作。

“协作行动打击‘伊斯兰国’应是我们的共同目标，美俄合作肯定是至关重要的。”

联合国秘书长潘基文称，他对各方再次认识到解决叙利亚危机的紧迫性表示欢迎，并认为全球在寻求外交途径结束叙利亚冲突方面迎来了罕见契机。

奥巴马和俄罗斯总统普京此次峰会期间未安排正式双边会晤，但俄罗斯媒体引述克里姆林宫官员的话称，普京和奥巴马在峰会间隙见面，广泛讨论了叙利亚和乌克兰问题。(完)