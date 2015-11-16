克里姆林宫称普京同奥巴马在G20峰会间隙进行了广泛交谈--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 俄罗斯媒体援引克里姆林宫外交政策高级顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）报导称，俄罗斯总统普京同美国总统奥巴马周日在20国集团（G20）峰会间隙会面，两人就叙利亚和乌克兰问题进行了广泛的交谈。
乌沙科夫称，叙利亚问题是两人在G20峰会的非正式会谈中的主要议题。G20峰会在土耳其安塔利亚举行。
“（美俄）有关打击‘伊斯兰国’的战略目标基本上非常相似，但在战术方面存在差异。”报导援引乌沙科夫的话称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。