克里姆林宫称普京同奥巴马在G20峰会间隙进行了广泛交谈--报道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其贝莱克11月15日 - 俄罗斯媒体援引克里姆林宫外交政策高级顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）报道称，俄罗斯总统普京同美国总统奥巴马周日在20国集团（G20）峰会间隙会面，两人就叙利亚和乌克兰问题进行了广泛的交谈。
乌沙科夫称，叙利亚问题是两人在G20峰会的非正式会谈中的主要议题。G20峰会在土耳其安塔利亚举行。
“（美俄）有关打击‘伊斯兰国’的战略目标基本上非常相似，但在战术方面存在差异。”报道援引乌沙科夫的话称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”