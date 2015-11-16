克里姆林宫称普京同奥巴马在G20峰会间隙进行了广泛交谈--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其贝莱克11月15日 - 俄罗斯媒体援引克里姆林宫外交政策高级顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）报道称，俄罗斯总统普京同美国总统奥巴马周日在20国集团（G20）峰会间隙会面，两人就叙利亚和乌克兰问题进行了广泛的交谈。

乌沙科夫称，叙利亚问题是两人在G20峰会的非正式会谈中的主要议题。G20峰会在土耳其安塔利亚举行。

“（美俄）有关打击‘伊斯兰国’的战略目标基本上非常相似，但在战术方面存在差异。”报道援引乌沙科夫的话称。（完）