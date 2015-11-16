俄罗斯代表称G20领导人将讨论阿萨德的未来

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 俄罗斯的20国集团（G20）代表鲁卡什（Svetlana Lukash）称，G20领导人周日晚讨论叙利亚危机以及打击恐怖主义议题时，很可能会讨论叙利亚总统阿萨德的未来。
她说：“G20领导人讨论反恐和难民问题的工作晚餐现在开始了，按计划会讨论联合行动和立场，也会讨论反恐联合声明草案。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。