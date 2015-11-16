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时事要闻 | 2015年 11月 16日 星期一 09:43 BJT

俄罗斯代表称G20领导人将讨论阿萨德的未来

路透土耳其贝莱克11月15日 - 俄罗斯的20国集团（G20）代表鲁卡什（Svetlana Lukash）称，G20领导人周日晚讨论叙利亚危机以及打击恐怖主义议题时，很可能会讨论叙利亚总统阿萨德的未来。

她说：“G20领导人讨论反恐和难民问题的工作晚餐现在开始了，按计划会讨论联合行动和立场，也会讨论反恐联合声明草案。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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