奥巴马排除美国派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透土耳其贝莱克11月16日 - 美国总统奥巴马周一称，美国将坚持现行的打击叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”的战略，再次排除了派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性。
“我们将会加强已推行的战略，但我们已推行的战略是最终会起作用的战略。”奥巴马在20国集团（G20）峰会闭幕新闻发布会上对记者而说。
“但……这需要时间。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。