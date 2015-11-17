奥巴马排除美国派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性

路透土耳其贝莱克11月16日 - 美国总统奥巴马周一称，美国将坚持现行的打击叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”的战略，再次排除了派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性。

“我们将会加强已推行的战略，但我们已推行的战略是最终会起作用的战略。”奥巴马在20国集团（G20）峰会闭幕新闻发布会上对记者而说。