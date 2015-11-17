奥巴马排除美国派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其贝莱克11月16日 - 美国总统奥巴马周一称，美国将坚持现行的打击叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”的战略，再次排除了派地面部队打击“伊斯兰国”的可能性。
“我们将会加强已推行的战略，但我们已推行的战略是最终会起作用的战略。”奥巴马在20国集团（G20）峰会闭幕新闻发布会上对记者而说。
“但……这需要时间。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”