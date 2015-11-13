版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 13日 星期五 09:33 BJT

白宫称G20会议期间奥巴马与普京无正式会晤安排

路透华盛顿11月12日 - 美国白宫周四称，下周在土耳其安塔利亚召开20国集团（G20）领导人会议期间，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京无正式会晤的安排。

美国国家安全顾问苏珊·赖斯在新闻会上说：“但，与G20会议和其他许多多边领导人会议一样，我们充分预计他们会有许多机会直接交流。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐