全球经济：美国将在G20峰会上敦促各国刺激全球经济成长--财政部官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿11月10日 - 美国财政部一位高官周二表示，美国将在本周20国集团(G20)峰会期间敦促各国在能力范围内利用货币、财政和结构性工具来弥补全球需求下滑的影响。
“美国将敦促各国更加积极和有效地利用所有可用政策工具，来帮助振兴全球经济成长，”这位财政部官员称。
美国财政部长杰克卢将与总统奥巴马和其他官员一道参加11月15-16日举行的G20峰会。
这位要求匿名的官员还表示，财政部还将敦促各国利用额外的财政空间支出。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”