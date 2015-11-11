全球经济：美国将在G20峰会上敦促各国刺激全球经济成长--财政部官员

路透华盛顿11月10日 - 美国财政部一位高官周二表示，美国将在本周20国集团(G20)峰会期间敦促各国在能力范围内利用货币、财政和结构性工具来弥补全球需求下滑的影响。

“美国将敦促各国更加积极和有效地利用所有可用政策工具，来帮助振兴全球经济成长，”这位财政部官员称。

美国财政部长杰克卢将与总统奥巴马和其他官员一道参加11月15-16日举行的G20峰会。