G20或敦促德国扩大财政支出以刺激经济--消息

美国财长称特朗普预算计划不会削减社会福利支出
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透6月5日电---亚洲一位20国集团(G20)官员周二告诉路透,G20或敦促德国扩大财政支出,因G20目前考虑鼓励较强经济体重启刺激模式以支撑全球经济增长.
这位要求匿名的官员强调了德国身为欧元区经济引擎所肩负的责任,但他还指出,加拿大也是有"财政实力"扩大支出的国家.
"在G20层面,将鼓励那些财政实力雄厚的国家增加支出,"该官员说.
"目前为止,德国和加拿大可被视为发达经济体有财政实力的国家."
熟悉G20幕後讨论的另一位消息人士说,未得知任何有关G20就全球金融和经济前景召开紧急会议的计划.
G20领导人定於6月18-19日举行峰会.
欧洲内外向欧元区最强大成员国德国施加的压力与日俱增,各界希望该国优先考虑经济增长而非财政撙节,以帮助避免欧元区解体以及又一场全球金融危机的爆发.(完)
--编译 艾茂林;审校 孙茉莉
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路透柏林2月25日 - 德国基民党秘书长考德(Volker Kauder)在接受一家报纸采访时称，如果美国总统特朗普采取行动抵制外来竞争者以保护美国行业，那么欧洲也应对进口自美国的商品征收惩罚性关税。考德是德国总理默克尔的盟友。
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