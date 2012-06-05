G20或敦促德国扩大财政支出以刺激经济--消息

路透6月5日电---亚洲一位20国集团(G20)官员周二告诉路透,G20或敦促德国扩大财政支出,因G20目前考虑鼓励较强经济体重启刺激模式以支撑全球经济增长.

这位要求匿名的官员强调了德国身为欧元区经济引擎所肩负的责任,但他还指出,加拿大也是有"财政实力"扩大支出的国家.

"在G20层面,将鼓励那些财政实力雄厚的国家增加支出,"该官员说.

"目前为止,德国和加拿大可被视为发达经济体有财政实力的国家."

熟悉G20幕後讨论的另一位消息人士说,未得知任何有关G20就全球金融和经济前景召开紧急会议的计划.

G20领导人定於6月18-19日举行峰会.

欧洲内外向欧元区最强大成员国德国施加的压力与日俱增,各界希望该国优先考虑经济增长而非财政撙节,以帮助避免欧元区解体以及又一场全球金融危机的爆发.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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