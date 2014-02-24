G20最终公告将着眼于美国货币政策对新兴市场的影响

路透莫斯科2月20日 -俄罗斯派驻20国集团(G20)的一位官员表示，全球财政领袖在本周G20悉尼会议的最终公报中将着眼于美国货币政策对新兴市场的影响，但相关措辞尚未达成一致。

G20成员国财政部长和央行总裁将于2月22-23日召开会议，他们引领着全球经济政策的走向。

该消息人士透露，全球经济成长、投资、金融监管或跨境税收方面的合作等议题，在本次会议上不太可能取得重大的政策突破。

关注点将聚焦中国经济成长放缓，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月开始缩减货币政策令新兴债券、货币和股票市场遭遇卖压这些问题。

这名俄罗斯官员表示，新兴市场国家将要求美国提高政策明晰度。该官员参与了会议的准备工作。

这位官员称，“当前我们尚不清楚，是否会采取一些责任措施，或者是否会达成某些协议来把(美国)这些举措的负面影响降至最低。”

最终的公报将对此有阐述。

该名官员称，“我们有个初版，但仍相当粗略，特别是针对这个问题而言。”

“当前很难说最终公报会如何反应这个问题。”

大部分讨论将围绕全球经济，但都是“惯例上的讨论。”

这名官员称，“没有新的‘窍门’，(现下)也难以有什么方法。”

**金砖国家**

G20金融领袖很可能同意IMF上个月的建议，即把下一轮IMF改革的截止期限推迟至明年1月，因美国未批准2010年的改革方案。

美国料因阻碍给予发展中国家更多话语权的改革而受到批评，但最终G20就此问题将达成“广义共识”。

金砖国家--巴西、中国、印度、俄罗斯和南非--的官员将就此进行讨论，但不会发布单独声明。

“没有提出责备或谴责的意图，”这名官员说。

金砖国家官员将在G20会议间隙举行会面，讨论建立一家开发银行，以稳定汇市。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)扭转政策促使投资者将资金撤离新兴市场，一些需要填补经常帐缺口的国家对资金需求的紧迫性提高。

“不要期望会在悉尼完成协商，”一位俄罗斯官员说，“现在说时间表还太早...但时间可能是最重要的因素。”(完)

(编译 王翔琼/田建华/杜明霞；审校 高琦/李婷仪)

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