美国将在G20峰会上敦促各国刺激全球经济成长--美财政部官员

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月10日 - 美国财政部一位高官周二表示，美国将在本周20国集团(G20)峰会期间敦促各国在能力范围内利用货币、财政和结构性工具来弥补全球需求下滑的影响。
“美国将敦促各国更加积极和有效地利用所有可用政策工具，来帮助振兴全球经济成长，”这位财政部官员称。
美国财政部长雅各布·卢将与总统奥巴马和其他官员一道参加11月15-16日举行的G20峰会。
这位要求匿名的官员还表示，财政部还将敦促各国利用额外的财政空间支出。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。