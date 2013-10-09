美官员称债务违约风险危及美国声誉

路透华盛顿10月8日（记者 Anna Yukhananov） - 美国财政部一名高官周二呼吁国会让政府重新开张，并提高债务上限，称否则可能损害美国作为避险港湾和金融中心的声誉。

该官员要求匿名，他表示，若美国成为一个屡屡以违约作为威胁手段的国家，可能永久损害美国的声誉，并且会提高企业、家庭和政府的信用成本。

二十国集团（G20）财长和央行行长会议将于本周晚些时候在华盛顿召开，这可能成为奥巴马政府敦促国会调高债务上限的又一个压力点。

美国众议院共和党周二称，将坚持以与奥巴马进行减赤谈判，作为提高债务上限的先决条件，但一些共和党人暗示愿意通过短期立法来避免债务违约，以换得尽早展开谈判。

奥巴马则表示，只有在共和党人无条件同意联邦政府重新开张并提高债务上限后，他才愿意就预算事项进行谈判。

前述财政部官员称，在政府关门且债务违约威胁挥之不去的情况下，在海外推动美国利益的难度加大。

但他表示，在本周的G20官员会议上，虽然美国财政僵局将成为热点议题，但欧洲经济增长乏力、一些新兴经济体增长放缓、日本结构性改革计划、以及中国需推动汇率市场化等议题，亦将吸引注意力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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