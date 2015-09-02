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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 09:28 BJT

美国财政部高官呼吁中国解释金融市场政策变化

路透华盛顿9月1日 - 美国财政部高官周二敦促中国解释其金融市场政策变化，并呼吁中国将经济重心转向消费者支出，以促进经济持续增长。

“中国成功的关键在于推进市场化改革，同时（与外界）认真沟通其对于金融市场的政策意图以及行动。”美国财政部高官在20国集团会议前的一次新闻会上表示。

“（中国经济重心）转向内需，不仅攸关其履行对20国集团的责任，对中国经济未来能持续增长也非常重要。”（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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