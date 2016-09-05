G20会议：不能单纯依靠财政货币政策老路 要扭转贸易下滑趋势--习近平

路透北京9月5日 - 中国国家主席习近平周一表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

中央电视台援引他在G20(20国集团)杭州峰会闭幕后的记者会上称，杭州峰会恰逢世界经济增长和20国集团转型的关键节点，世界经济复苏乏力，全球性挑战对全球经济的挑战不容忽视，各类风险和不确定性仍然比较突出。

“事实告诉我们，单纯依靠财政货币政策的老路走不通，我们应当通过创新，驱动世界经济的引擎，开辟世界经济新一轮增长和繁荣的新格局。”习近平称。

他提到，G20决心为世界经济指明方向，规划路径，面对当前世界经济的风险和挑战，开展更紧密的宏观政策协调，运用好货币、财政、结构性改革等多种有效政策工具；且有信心通过各方共同努力，推动世界经济实现强劲可持续平衡包容增长。

同时，决心完善全球经济和金融治理，提高世界经济抗风险能力。在落实IMF(国际货币基金组织)2010年改革方案基础上，同意继续推进国际金融机构份额和投票权改革。

习近平强调，G20决心加强落实各种金融举措，发起全球和区域金融安全网应对风险的联合演练，筑牢防范金融危机的堤坝，决定深化税收合作。

G20还决心重振国际贸易和投资这两大引擎，构建开放型世界经济，同意加强20国集团贸易和投资机制建设，促进包容协调的全球价值链条，支持多边贸易体制，反对保护主义，释放全球经贸合作的潜力，扭转全球贸易增长的下滑趋势。（完）