G20会议：承诺提高利率调整透明度 因全球经济成长不佳--公报草案

路透安卡拉9月4日 - 周五的20国集团(G20)会议公报草案显示，全球20个主要经济体的财长和央行行长将一致同意，审慎调整和沟通货币政策措施，以避免触发资本外逃，但不会将预期中的美国升息视为经济成长的风险。

许多新兴市场经济体担心，一旦美国联邦储备委员会(美联储)升息，投资者将从其它市场撤资以买入美元，导致新兴市场货币贬值。

新兴市场经济体官员希望G20公报能够指出，美国现在升息将会对经济成长构成风险。

但公报草案避免使用这样的措辞。

路透见到的公报草案表示，“我们注意到随着经济展望改善，部分先进经济体紧缩货币政策的可能性升高。”

“我们将审慎调整并清楚沟通我们的行动，以将负面溢出效应降至最低、减少不确定性并提高透明度，”草案表示。

该草案乐见一些经济体的活动增强，但表示全球经济成长未达预期。

该草案并间接提及中国8月让人民币贬值一事，暗示此举未被视为刺激中国出口的货币竞贬。

“我们重申我们朝向更市场导向汇率机制及汇率弹性的承诺，以反映出根本的基本面，并避免汇率持续的失调。我们将避免汇率竞贬并排拒各种形式的保护主义，”公报表示。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 张荻/张若琪)

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