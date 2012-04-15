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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 07:38 BJT

独家：G20或向IMF增资4000亿至5000亿美元--官员

20国集团（G20）官员对路透表示，全球前20大经济体将可能同意把国际货币基金组织（IMF）的资源规模增加4,000亿至5,000亿美元，而非IMF最初寻求的扩增6,000亿美元。这笔增资将使IMF在应对主权债危机方面拥有更大的救助能力。G20财长下周将在华盛顿会晤，讨论IMF在1月提出的增资要求。 路透

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