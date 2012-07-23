奥运安保公司G4S工作不力 或损失利润丰厚合同

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透7月22日伦敦电---伦敦奥运安保承包商G4S公司主席说，由於在奥运会安保人员招募方面出现严重漏洞而造成民怨鼎沸，G4S公司可能会失去利润丰厚的公共项目承包合同。
G4S主席约翰-康诺利（Jone Connolly）在接受《星期日泰晤士报》采访时说，他担心公司会因此得不到未来公共项目方面的合同，包括监狱及後勤警务工作方面的合同。
这个世界最大的保安公司及其首席执行官尼克-巴克斯（Nick Buckles）最近成为了政治风暴的焦点。距离奥运会开幕不到一周，G4S却宣布他们不能按合同为奥运会提供足额的10,400名安保人员。
“如果政府部门或当下其他大型企业近期打算给我们合约，考虑到目前态势，你可以理解他们很难和我们签合同。”康诺利对该报说。
周五，信用评级机构标准普尔公司警示可能降低G4S公司的评级，警告该公司最近的过失会对以後工作造成影响，失去以後的客户。
G4S年营收为75亿英镑，而在公共项目上的收入就占超过10亿英镑（16亿美元）。该公司正在投标争取九个英国监狱安保工作的合同，以及警务方面的服务。
在奥运会安保人员方面的漏洞对巴克斯也造成极大压力，他近日强迫接受议会委员会调查。
“巴克斯的首席执行官职位可能会受到审查，”康诺利在采访中说。
“高级管理层对奥运合同展开热议必然是出现问题的原因之一。到底有没有对这份合同高度重视？”康诺利说。
周五收盘时G4S公司股票报於每股241.7便士，在公司承认其不能提供足够的奥运安保人员之後，大跌14%。
G4S是伦敦证交所上市企业中雇员人数最多的公司，它在全球125个国家有运营业务，拥有超过65.7万名雇员。去年，扣除利息、所得税和摊销之前的营业利润为5.31亿英镑。
G4S对此没有发表评论。
（1美元=0.6397英镑）（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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