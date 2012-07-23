奥运安保公司G4S工作不力 或损失利润丰厚合同

7月15日在伦敦奥林匹克公园，一名英国皇家空军女兵在检查两位G4S保安人员的身份。 REUTERS/Andrew Winning

路透7月22日伦敦电---伦敦奥运安保承包商G4S公司主席说，由於在奥运会安保人员招募方面出现严重漏洞而造成民怨鼎沸，G4S公司可能会失去利润丰厚的公共项目承包合同。

G4S主席约翰-康诺利（Jone Connolly）在接受《星期日泰晤士报》采访时说，他担心公司会因此得不到未来公共项目方面的合同，包括监狱及後勤警务工作方面的合同。

这个世界最大的保安公司及其首席执行官尼克-巴克斯（Nick Buckles）最近成为了政治风暴的焦点。距离奥运会开幕不到一周，G4S却宣布他们不能按合同为奥运会提供足额的10,400名安保人员。

“如果政府部门或当下其他大型企业近期打算给我们合约，考虑到目前态势，你可以理解他们很难和我们签合同。”康诺利对该报说。

周五，信用评级机构标准普尔公司警示可能降低G4S公司的评级，警告该公司最近的过失会对以後工作造成影响，失去以後的客户。

G4S年营收为75亿英镑，而在公共项目上的收入就占超过10亿英镑（16亿美元）。该公司正在投标争取九个英国监狱安保工作的合同，以及警务方面的服务。

在奥运会安保人员方面的漏洞对巴克斯也造成极大压力，他近日强迫接受议会委员会调查。

“巴克斯的首席执行官职位可能会受到审查，”康诺利在采访中说。

“高级管理层对奥运合同展开热议必然是出现问题的原因之一。到底有没有对这份合同高度重视？”康诺利说。

周五收盘时G4S公司股票报於每股241.7便士，在公司承认其不能提供足够的奥运安保人员之後，大跌14%。

G4S是伦敦证交所上市企业中雇员人数最多的公司，它在全球125个国家有运营业务，拥有超过65.7万名雇员。去年，扣除利息、所得税和摊销之前的营业利润为5.31亿英镑。

G4S对此没有发表评论。

（1美元=0.6397英镑）（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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