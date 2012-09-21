英议员要求安保公司G4S放弃管理费

由於G4S出现重大失误，英国议员要求该公司放弃索要奥运会管理费，并对其造成的经济损失作出补偿。G4S为世界最大安保公司，在奥运会开幕两周前表示无法提供其承诺的10,400名安保人员，导致英国政府不得不临时征调军队和警力。G4S预估其造成的损失和可能面临的罚款将达5000万英镑，但该数额可能被低估。