G7会议将讨论宏观经济政策和结构性改革问题--日本财相

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透仙台5月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，鉴于全球经济面临不确定性，七国集团(G7)官员将讨论宏观经济政策、结构性改革和逃税问题。
麻生太郎还称，他与法国财长萨潘交换了意见。
他补充称，政府如期上调消费税的立场没有改变，除非出现重大经济冲击或大地震。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。