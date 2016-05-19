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国际财经 | 2016年 5月 19日 星期四 16:45 BJT

G7会议将讨论宏观经济政策和结构性改革问题--日本财相

路透仙台5月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，鉴于全球经济面临不确定性，七国集团(G7)官员将讨论宏观经济政策、结构性改革和逃税问题。

麻生太郎还称，他与法国财长萨潘交换了意见。

他补充称，政府如期上调消费税的立场没有改变，除非出现重大经济冲击或大地震。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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