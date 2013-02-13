G7对汇市发出警告 市场迷惑不解

* G7称汇率必须由市场决定

* 日本对声明感到满意

* 但G7官员表示声明针对日圆汇价水平

路透伦敦2月12日 - 七国集团(G7)周二试图缓解因日圆走弱导致的愈发强烈的汇市紧张态势,不过由于被认定此努力缺乏明确性,从而令市场连续第二日陷入波动.

G7宣称,财政和货币政策不会指向压低汇价,意在缓解国际社会对日本利用激进扩展性货币政策压低日圆汇价的担忧.

日本表示,声明为其继续刺激经济打开了绿灯.不过一位G7官员表示,声明直指东京,从而促使日圆急升.

道明证券(TD Securities)固定收益分析师Richard Gilhooly说:"声明非但没有安抚市场,反而是加剧了市场的波动."

日本官员的评论曾暗示东京为日圆汇价设定了特定的目标水平,对此欧美官员一直都很担心,因为这有悖于G7的官方立场.

一天前,一位美国高级官员称,应该避免竞争性货币贬值,不过华盛顿支持日本刺激经济和摆脱通缩的努力.该评论令日圆大幅下滑.

G7声明帮助日圆巩固了上述跌幅,直至一位G7官员称市场误读了声明信息.

该官员说:"G7声明表明了对日圆过度波动的担忧...G7担心对日圆汇价的单边指导.本周末在莫斯科举行的G20会议上日本将成为焦点."

这令日圆从评论前94.28的水平上向另外一个方向急转,此后达到92.96.到美国下午晚些时候,日圆报在93.5附近.

G20财长和央行总裁周五和周六将在莫斯科举行会议.一些官员之前已指出,美国已采取了与日本类似的政策.

**关注G20**

G7周二稍早重申致力于由市场决定利率,且表示将密切磋商来避免市场无序和大幅震荡,这样的震荡可能会损及经济和金融稳定.

G7称,"我们再次强调,我们的财政和货币政策一直是,以后也会是通过国内政策工具来满足各自国内目标,不会瞄准汇率."

日本财务大臣麻生太郎称,此声明是对日本政策不是意在影响汇率市场的确认.

麻生太郎接受采访时称,"这对于我们而言意义非凡,(G7)认可我们抗击通缩的举措不是意在影响汇率市场."

加拿大央行总裁卡尼则称,G7应利用周末G20(20国集团)的会议,来敦促发展中国家采取浮动汇率.

瑞士央行则再次强调其设置瑞郎上限的决心,反驳了关于其助燃汇率战的指责,称预计瑞郎将继续保持疲软.

**动口不动手**

因担心欧元升值太厉害,上周法国甚至呼吁为欧元设立中期目标,但德国拒绝了一建议.

德国财政部长朔伊布勒在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议结束时对记者称,"欧洲没有汇率问题...不过存在对于其它地区有类似问题的担忧"

去年底以来,欧元/美元从1.27美元下方已上涨逾0.1美元,最近几天有所回调,因欧洲央行总裁德拉吉实施了些许温和的口头干预,指称他将监视货币走强的影响.

德拉吉周二淡化了汇率问题,他对媒体表示:"我认为'货币战争'的提法过头了.我们还没有看到这样的情况."

美联储和日本央行目前目正透过印钞来快速扩张自身的资产负债表,而与此同时欧洲央行的资产负债表则在收缩,部分归因于一些银行偿还去年欧洲央行借给他们的低息贷款.

这将造成欧元上涨,而这是处于困境中的欧元区最不愿看到的.

新兴市场面临的压力也不小,目前它们正保守热钱流入的困扰.巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)上周对路透表示,如果欧洲加入货币干预队伍,那么形势或会更为糟糕.(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 田建华)

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