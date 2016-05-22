G7国家都希望英国留在欧盟 但承认对此无能为力

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透日本仙台5月21日 - 出席周末七国集团(G7)会议的财经官员，均希望英国继续留在欧盟，但他们承认除此之外无能为力。
“G7没有讨论B计划，应对英国退出欧盟后可能发生的事态，”法国财长萨潘周六对路透表示，“我们谈论了帮助英国留在欧盟的一些方法。”
英国将就是否脱离欧盟举行公投，受到全球市场与决策者的极大关注。但外界基本上只能观望，等待6月23日公投结果。
萨潘没有细说G7讨论了哪些措施来帮助英国留在欧盟。
“英国脱欧将产生严重后果，”萨潘表示，“这不利于英国，也不利于欧洲，因为投资者将产生疑虑，而这将影响资本流动。”
但G7各国财长除了支持英国首相卡梅伦的留欧主张，能做的极少。
德国财长朔伊布勒表示，G7成员国“均认为(英国退欧)将是错误决定”。
美国财长杰克卢在为仙台G7会议做总结时，没有提及英国脱欧议题。
欧盟执委会基本上置身事外。
“我们没有关于英国脱欧的B计划，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周五在仙台表示，“我们的唯一计划是英国继续留在团结的欧洲。”(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。