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时事要闻 | 2016年 5月 22日 星期日 12:53 BJT

G7国家都希望英国留在欧盟 但承认对此无能为力

路透日本仙台5月21日 - 出席周末七国集团(G7)会议的财经官员，均希望英国继续留在欧盟，但他们承认除此之外无能为力。

“G7没有讨论B计划，应对英国退出欧盟后可能发生的事态，”法国财长萨潘周六对路透表示，“我们谈论了帮助英国留在欧盟的一些方法。”

英国将就是否脱离欧盟举行公投，受到全球市场与决策者的极大关注。但外界基本上只能观望，等待6月23日公投结果。

萨潘没有细说G7讨论了哪些措施来帮助英国留在欧盟。

“英国脱欧将产生严重后果，”萨潘表示，“这不利于英国，也不利于欧洲，因为投资者将产生疑虑，而这将影响资本流动。”

但G7各国财长除了支持英国首相卡梅伦的留欧主张，能做的极少。

德国财长朔伊布勒表示，G7成员国“均认为(英国退欧)将是错误决定”。

美国财长杰克卢在为仙台G7会议做总结时，没有提及英国脱欧议题。

欧盟执委会基本上置身事外。

“我们没有关于英国脱欧的B计划，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周五在仙台表示，“我们的唯一计划是英国继续留在团结的欧洲。”(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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