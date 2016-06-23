若英国退欧 G7将发布联合声明平抑市场--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月23日 - 直接了解准备情况的政府官员透露，七国集团(G7)财金领袖将发表联合声明，强调称若英国公投选择退出欧盟，他们准备采取一切必要举措来平抑市场。
由于此事敏感，上述官员不愿署名。他们表示，G7国家财金当局正在就一份声明草案进行协商，而且在周四英国公投结果明朗后不久，就会公布这份声明。
这些官员称，日本财务大臣麻生太郎还可能单独公布一份声明，以防止英国退欧公投引发日圆过度升值。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。