版本:
中国
国际财经 | 2016年 6月 23日 星期四 09:16 BJT

若英国退欧 G7将发布联合声明平抑市场--消息

路透东京6月23日 - 直接了解准备情况的政府官员透露，七国集团(G7)财金领袖将发表联合声明，强调称若英国公投选择退出欧盟，他们准备采取一切必要举措来平抑市场。

由于此事敏感，上述官员不愿署名。他们表示，G7国家财金当局正在就一份声明草案进行协商，而且在周四英国公投结果明朗后不久，就会公布这份声明。

这些官员称，日本财务大臣麻生太郎还可能单独公布一份声明，以防止英国退欧公投引发日圆过度升值。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐