英国退欧将对全球经济增长构成重大风险--G7峰会宣言

路透日本伊势志摩5月27日 - 七国集团(G7)领袖周五在峰会宣言中表示，若英国退出欧盟，将是全球经济成长的一个重大风险，英国首相卡梅伦呼吁选民听取友邦对于英国退欧冲击的说法。

在日本举行的两天G7峰会上，英国退欧并未正式列为议题，尽管德国总理默克尔及法国总统奥朗德都表示并未讨论此议题，卡梅伦仍宣称“有一两人”提及此事。

“英国退出欧盟将逆转扩大全球贸易及投资的趋势，以及相关的就业创造，这对经济成长进一步构成的重大风险，”这是G7领导人长达32页宣言中唯一提及英国退欧公投的内容。

英国退欧、地缘政治冲突、恐怖主义及难民潮，均被列为非经济面起源的潜在冲击。

国际货币基金组织(IMF)此前已表示，英国退出欧盟没有任何经济好处，英国央行则表示，若退出欧盟，英国经济将大幅放缓，甚至可能短暂衰退。

经济合作暨发展组织(OECD)之前亦警告，若英国选民选择退出欧盟，到2020年所造成的个人损失相当于一个月薪水，有如支付“退欧税”。

上周G7财经首长一致表态希望英国公投选择留在欧盟，但承认他们除了希望之外别无他法。(完)