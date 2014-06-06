奥巴马称希望苏格兰不“脱英”英国不“脱欧”

路透布鲁塞尔6月5日 - 美国总统奥巴马周四明确表示，希望英国留在欧盟，并希望苏格兰留在英国。

英国首相卡梅伦已承诺，如果他明年获选连任，将努力重新协商英国与欧盟的关系，争取从欧盟收回多方面权力，并将在2017年就英国是否留在欧盟举行全民公投。

今年9月18日，苏格兰将就是否脱离英国、宣布独立举行公投。

奥巴马在七国集团（G7）新闻发布会上被问及该话题时称，苏格兰公投取决于苏格兰人，但美国希望看到“统一的”伙伴国。

苏格兰首席大臣萨蒙德（Alex Salmond）则回应道，苏格兰是否独立取决于苏格兰人民，他很高兴能够避免重演像美国当初那样通过冲突赢得独立的局面。

萨蒙德在通过电子邮件发给记者的声明中说：“奥巴马总统说得对，苏格兰的未来要由苏格兰人民来决定。”他并补充道，如果苏格兰宣布独立，美国可以又多个朋友。

奥巴马在与卡梅伦的联合新闻发布会上，也明确表示希望英国留在欧盟。

他表示，二战诺曼底登陆70周年庆典提醒人们英国在团结欧洲方面发挥的作用，称他很难想象欧盟的项目能没有英国参与，也很难想象英国能脱离欧盟而实现繁荣。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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