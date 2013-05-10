路透专访：加拿大财长费海提称放松撙节是错误的，提醒当心泡沫

路透伦敦5月9日 - 加拿大财长费海提周四称，大国削减债务的决心软化是错误的，剩余资本在全球经济流动可能催生资产泡沫，导致新一轮动荡。

费海提到英国参加为期两天的七国集团(G7)财长会议时对路透表示，尽管削减国家债务同时促进增长是可能的，但前者是绝不可少的。

“我感觉决心软化，我认为这是错误的。我们需要敦促中期财政整固，制订计划使债务与国内生产总值(GDP)之比下降而非上升，与此同时为经济增长采取一些激励举措，”费海提在采访中称。

“我希望能达成共识，我们既需要财政整固，又需要经济增长，”他提到周五和周六召开的财长会议时表示。

费海提称，他不知道资产泡沫会在哪里发生，称在加拿大他已经采取举措收紧楼市。