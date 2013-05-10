路透专访：加拿大财长费海提称放松撙节是错误的，提醒当心泡沫

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月9日 - 加拿大财长费海提周四称，大国削减债务的决心软化是错误的，剩余资本在全球经济流动可能催生资产泡沫，导致新一轮动荡。
费海提到英国参加为期两天的七国集团(G7)财长会议时对路透表示，尽管削减国家债务同时促进增长是可能的，但前者是绝不可少的。
“我感觉决心软化，我认为这是错误的。我们需要敦促中期财政整固，制订计划使债务与国内生产总值(GDP)之比下降而非上升，与此同时为经济增长采取一些激励举措，”费海提在采访中称。
“我希望能达成共识，我们既需要财政整固，又需要经济增长，”他提到周五和周六召开的财长会议时表示。
费海提称，他不知道资产泡沫会在哪里发生，称在加拿大他已经采取举措收紧楼市。
“我们看到加拿大楼市在放缓，我们没有泡沫，但是有泡沫的初步迹象。”(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。