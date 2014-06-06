G7国家寻求达成自贸协议 中俄受冷落

路透布鲁塞尔6月5日 - 全球主要工业化国家周四承诺达成一系列自由贸易协议，尽管公众的反对声不断拉高分贝。这些协议若能够达成，将彻底改变全球贸易格局。

七国集团(G7)领导人承诺将达成八项意义深远的协议，涵盖全球逾80%的经济规模，但实际上却冷落了中国和俄罗斯，同时还招致一些抗议，尤其是在欧洲。

这是继多哈回合全球贸易谈判破裂后最具雄心的一轮贸易自由化协商，英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大和美国希望打造一个拥有近10亿人口的市场，并制定出其它经济体可能也不得不遵守的全球性贸易规则。

仅欧盟和美国的贸易协议就可以使双方经济产出每年增加1,000亿美元。

“我们计划尽早敲定(这些协议)，”G7在结束为期两天的布鲁塞尔会议后发布声明称。由于俄罗斯吞并克里米亚，所以被排除在此次会议之外。

上一轮经济危机过后，G7国家认为这些贸易协议可以降低商业壁垒并加强经济体之间的联系，以相对轻松的方式促进就业。

G7领导人并协商规模较小的国际协议，中国亦参与谈判，这些协议旨在让服务贸易自由化，对于帮助应对气候变化的产品将取消关税。

但反对贸易谈判的声浪升高，简要介绍峰会的人士称，美国总统奥巴马与欧洲领导人周四讨论了这一问题。

这会让已经遇阻的贸易谈判日程变得复杂。欧盟与加拿大在经过近五年的谈判后仍未达成贸易协议，而美国与日本就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的谈判在农产品问题上陷入停滞。

**全球贸易抗议活动**

近十年前，反对自由贸易的抗议活动部分导致全球贸易谈判脱离正轨。领导人迫切希望避免出现类似的抗议。

贸易自由化的反对者称，协议是私底下协商而成，只会令追逐获利最大化的大企业受益。这些反对者包括从反对全球化的抗议者到法国民族阵线等。

上个月在欧盟选举中表现出众的极右翼和极左翼政党正联合起来反对欧洲与美国提出的贸易协定--跨大西洋贸易及投资伙伴协定。

他们希望阻止该协议在欧洲议会获批，而欧洲传统政党仍予以支持。

在美国，奥巴马的民主党成员反对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的态度变得强硬。(完)

(编译 李爽/王兴亚/王翔琼；审校 郑茵/戴素萍)

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