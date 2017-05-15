G7财金领袖重申汇率承诺 誓言加强合作打击网络犯罪

路透巴里5月13日 - 七国集团(G7)金融领袖周六承诺增强合作对抗网络犯罪，并且不以汇率取得竞争优势，但他们的会议公报中，对于贸易方面的措辞口吻仍然显得谨慎。

美国、加拿大、日本、法国、德国、意大利和英国的财长及央行总裁在意大利巴里举行会议，讨论全球经济、打击恐怖主义金援、网络安全以及税负议题。

会议最后的公报称，G7将运用一切政策工具--财政工具、结构性工具及货币工具--来提振经济增长。

公报并称，G7财金领袖将加强合作打击网络威胁，例如周五发生的全球网络攻击。此次攻击导致100多个国家的数十万台电脑遭病毒感染。

公报称，财政政策在帮助创造就业的同时，也应维系公共债务走在可持续的路径上；而货币政策则应促进经济活动但不过度推升通胀。

“我们重申G7国家现行由市场决定汇率，并就汇市行动密切沟通的承诺，”公报称。

“我们重申，我们的财政和货币政策一如之前，仍将致力于利用国内工具实现我们各自的国内政策目标，而并非为了取得汇率竞争优势，”公报称，以此强调抑制竞争性贬值的重要性。

但与2016年G7国家会议公报不同的是，此次会议并未为自由贸易背书，也未提出反对贸易保护主义，反映了来自美国的压力。美国总统特朗普之前暗示过他对自由贸易协议的怀疑看法。

G7财经首脑重申20国集团(G20)国家3月曾达成一致的立场，即“我们将努力提高贸易对各国经济的贡献。”

勒索病毒周五在全球近100个国家感染了数以万计台电脑，在此同时G7财经领导人表示，“我们知道网络犯罪对各国带来的威胁越来越大，需要在整个经济范围内作出适当的政策回应。”

他们呼吁分享经验，迅速发现全球金融体系的任何漏洞，强调采取有效举措以在个别金融企业和行业层面评估网络安全的重要性。(完)