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时事要闻 | 2014年 3月 3日 星期一 11:44 BJT

G7同声谴责俄罗斯入侵乌克兰 暂停G8峰会准备工作--白宫

路透华盛顿3月2日 -美国白宫表示，七国集团(G7)周日谴责俄罗斯入侵乌克兰，并取消八国集团(G8)峰会的准备工作。八国集团包括俄罗斯在内，本次峰会定于6月在索契举行。

“加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的领导人，以及欧洲理事会主席和欧盟执委会主席，今日一致谴责俄罗斯联邦明显侵犯了乌克兰的主权和领土完整，”G7声明稿称。

“我们决定暂停参与将于6月在索契举行的G8峰会的相关准备活动，”G7说。(完)

(编译 李婷仪 审校 王翔琼/张荻)

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