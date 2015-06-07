G7峰会将重点讨论希腊和乌克兰危机

路透德国加米施-帕滕基兴6月7日 - 七国集团(G7)领导人周日在德国巴伐利亚阿尔卑斯山举行峰会，希腊债务危机和乌克兰持续的暴力冲突将是峰会重点关注的问题。

此次峰会由德国总理默克尔主持，她希望与会的G7领导人能承诺一道应对全球变暖，为联合国12月在巴黎举行的气候峰会做好前期的积累和准备。G7峰会议程料还包括对从埃博拉到抗生素和热带疾病等全球健康问题的讨论。

但在峰会举行的前一天晚上，默克尔与法国总统奥朗德被迫与希腊总理举行了10天来的第四次紧急电话会议，试图打破希腊与国际债权人之间的僵局。

希腊与国际金主之间在以改革换现金的协议条件上协商了好几个月。没有欧元区伙伴国和IMF的援助，希腊将在几周内出现贷款违约，有可能被迫退出欧元区。

乌克兰东部的暴力活动升级也将在这次G7峰会得到重视。

欧洲监督人士将流血事件归咎于有俄罗斯支持的分裂势力，G7领导人有可能在此次峰会上决定向俄总统普京发出强烈信息。

默克尔周日上午将与美国总统奥巴马在峰会正式开始前举行会谈，主要议题包括乌克兰、中东局势动荡，美国与欧盟之间正在协商的TTIP自贸协议。

奥巴马或许也非常想从默克尔那里了解到希腊债务协商的最新进展。美国政府官员担心所谓的“希腊退欧”将冲击全球经济，所以在最近几周向欧洲施加了更多压力，希望他们能达成协议。

周一，G7峰会还将与尼日利亚(奈及利亚)、突尼斯(突尼西亚)和伊拉克等国的领导人讨论伊斯兰国和博科圣地(Boko Haram)等组织的军事威胁问题。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。