日本首相安倍晋三称G7国家认为全球经济面临重大风险

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伊势志摩5月26日 - 日本首相安倍晋三表示，七国集团(G7)领导人周四一致认为，全球经济面临重大风险，东道主日本将推进其增长计划。
安倍在为期两天的伊势志摩G7峰会首日会议的间隙对记者表示，“根据伊势志摩经济提案，我们将要求G7推行安倍经济学的‘三支箭政策’”，即大胆的货币政策、灵活的财政支出政策以及结构性改革。
全球经济问题是峰会的重点议题，另外还将讨论恐怖主义、海事安全及网路安全等议题。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。