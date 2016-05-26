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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 18:24 BJT

日本首相安倍晋三称G7国家认为全球经济面临重大风险

路透伊势志摩5月26日 - 日本首相安倍晋三表示，七国集团(G7)领导人周四一致认为，全球经济面临重大风险，东道主日本将推进其增长计划。

安倍在为期两天的伊势志摩G7峰会首日会议的间隙对记者表示，“根据伊势志摩经济提案，我们将要求G7推行安倍经济学的‘三支箭政策’”，即大胆的货币政策、灵活的财政支出政策以及结构性改革。

全球经济问题是峰会的重点议题，另外还将讨论恐怖主义、海事安全及网路安全等议题。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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