G7表达了对新兴经济体的担忧

路透日本Ise-Shima5月26日 - 一位日本高级官员表示，七国集团(G7)表达了对新兴经济体的担忧，作为主办国首脑，日本首相将当前情况与全球金融危机做了尖锐的比较。

“G7领导人认为，新兴经济体处在严峻的状况，虽然有观点认为当前的经济形势并非是危机，”日本内阁官房副长官世耕弘成对媒体表示。G7在日本的Ise-Shima举行了峰会首日的会谈。

世耕弘成称，安倍对G7表示对全球经济所面临的风险有着共同的观点。

世耕弘成表示，安倍提出的G7文件，引用国际货币基金组织(IMF)数据显示，从2014年6月到2016年1月，全球大宗商品价格下跌55%，幅度与2008年7月到2009年2月因雷曼兄弟垮台引发的跌幅相同。

安倍亦承诺，除非有类似雷曼垮台事件等级的金融危机，或是重大天灾，否则日本消费税将按计划明年4月由8%调升至10%。(完)