焦点：G7财长本周将齐聚一堂 讨论如何重振全球经济成长

资料图片：2014年6月5日，七国集团布鲁塞尔会议前，一名官员在整理现场摆放的各国国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透德国德累斯顿5月27日 - 七国集团(G7)财长及央行总裁本周将召开会议，讨论如何重振全球经济成长，并化解对中国增强经济实力的紧绷情势。

此次会谈最为重要的议题为，在面临希腊违约威胁、油价上涨及债市动荡令投资人心惊胆跳的情况下，如何让步履蹒跚的全球经济复苏保持在正轨。

一名知情官员表示，美国可能会借会谈之机，施压欧洲与希腊达成改革换金援的协议。

“我预计美方会在德累斯顿就希腊议题对欧洲施压，”该名官员指出。

“美方正就地缘政治风险施压，告知我们必须找到解决之道，确实不能因希腊问题，而置欧元区及欧洲于危险的境地。”

东道主德国将本次在德累斯顿(德勒斯登)的会议主题设定为“迈向动态的全球经济”(Towards a Dynamic Global Economy)，但德国、以及美国、日本、加拿大、法国、意大利及英国的官员，也必须正视中国势力的崛起，尽管中国并未参加。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上周向路透表示，各国官员可能在会议中就人民币的重要性与日俱增进行非正式讨论。

将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的一篮子货币中，将标志着中国在全球经济舞台更上层楼，这需要美国接受自身在国际金融领域权力下滑的事实。

**软实力**

先前欧洲的G7成员不理会美国的呼吁，而加入中国为首的亚投行，已经暗示他们对于人民币今年加入IMF特别提款权(SDR)一篮子货币抱持开放态度。

美国及日本仍旧抱持更为审慎的态度。

把人民币纳入SDR将帮助增加中国在IMF的影响力。IMF的架构由美国设计，在过去70年里美国透过该组织发挥“软实力”。

人民币已经成为全球使用度第五高的贸易货币。中国今年做出了很大的努力，积极推出基础框架以令人民币在全球资本市场上能自由浮动。

美国财政部的一位高级官员周二表示，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入SDR货币篮子。[nL3S0YH5HU]

虽然欧洲国家渴望获得在这个全球第二大经济体的商业利益，但美国依然将中国视为可能不受西方规则约束的战略挑战者。

希腊目前正试图与国际债权人达成协议，以能够偿付一笔将于6月5日到期的IMF贷款，这是个更加迫在眉睫的严峻问题。

一位美国财政部高官匿名表示，华府将强调指出达成可行解决方案的必要性。若不能达成协议，可能给欧洲甚至全球经济造成难以预料的后果。（完）

(编译 龚芳/张明钧/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林/徐文焰)

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