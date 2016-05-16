多数G7领袖同意有必要采取财政刺激措施--日本首相

路透东京5月16日 - 日本首相安倍晋三周一称，多数七国集团(G7)领导人同意有必要采取财政刺激措施以提振全球需求。

日本将于5月20-21日主持召开G7财长及央行领导人会议。在带动全球经济脱离目前成长缓慢及低通胀方面，外界怀疑决策者能够取得多大进展。

本月稍早，安倍晋三前往欧洲会见G7领袖，为将在日本召开的会议作准备。

“G7不会以(投票)多数作为决策依据。各国领袖在坦率交换意见后，将发表公报，”安倍晋三在议会称。

此次会议召开正值日本的关键时期，该国经济成长举步维艰且通胀压力也在失去动能。

周三将出炉的第一季GDP数据料是这种情景的佐证。路透调查显示，预计日本第一季GDP仅增长0.1%。

围绕欧洲主权债负担、英国经济增长放缓、美国升息速度的不确定性等因素的担忧萦绕不去，这些问题也可能是G7峰会的热门话题。

安倍晋三对国会议员称，G7国家拥有共识，即新兴市场、尤其是中国放缓以及油价震荡对全球经济构成风险。

但是，他指出决策者应采用财政政策，来满足各自国家的需要，他承认让所有G7国家采取相同财政政策措施是有难度的。(完)