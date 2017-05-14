美国未能说服其它G7国家对特朗普经济计划放心

路透意大利巴里5月13日 - 美国周六表示，全球其它富裕经济体正在逐步习惯于美国总统特朗普的政策计划，但欧洲和日本显示仍然对华盛顿方面的政策转变感到忧虑。

在意大利南部举行的七国集团(G7)会议上，与会财金官员希望更多了解特朗普的计划；他们担心特朗普的计划会导致贸易保护主义重新盛行，并使全球银行业改革和气候变化等问题的解决遭遇挫折。

美国财长努钦表示，美国保留在认为贸易不自由或者不公平的情况下，实行贸易保护主义的权力。

“我们并非贸易保护主义者，但我们保留在认为贸易不自由或不公平的情况下实行贸易保护主义的权力...我们这样做是为了更加平衡的贸易，人们已经知道这一点，”努钦在为期两日的会议结束时对记者表示。

“正如我所说，大家如今感到更加放心，因为他们有机会和我在一起，了解总统的意见，并倾听我们的经济观点。”

不过G7其他官员们明确表示，他们对此并不认同。

“其他六个国家...都明确地、有的甚至非常直接地，向美国政府的代表表示，继续秉持同样的国际合作精神，是绝对有必要的。”法国财长萨潘(Michel Sapin)对记者说。

法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，G7国家之间对于全球经济复苏有一点点乐观情绪，但美国政策方向的不确定性依然构成风险。

欧洲的G7国家官员称，没有人知道美国对“公平贸易”的理解为何，建立公平的唯一途径就是坚持遵循世界贸易组织(WTO)的规定这样一个多边框架。

他们还表示，美国要求的双边平衡贸易在经济上很不理想，因为贸易逆差和顺差只能放到全球背景下来分析。(完)