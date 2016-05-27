焦点：G7峰会领袖誓言致力全球增长 但对汇率干预歧见冷处理

图为G7峰会扩大会议上一景，摄于2016年5月27日。 REUTERS/Jim Watson

路透日本伊势志摩5月27日 - 七国集团(G7)周五誓言致力于强劲的全球成长，但掩饰了彼此在汇率和刺激政策方面的歧见，并对朝鲜、俄罗斯以及涉及中国的海权争议表达忧心。

“全球经济成长仍温和且低于潜在水平，而成长疲弱的风险犹存，”G7领袖在日本峰会后发表声明。“全球增长是我们最急迫的优先重点。”

日本首相安倍晋三一直强调目前可能面临类似全球金融危机等级的风险。政府方面的消息人士周五告诉路透，日本首相安倍晋三将推迟原定2017年4月实施的全国性消费税上调计划，因担心此举可能令经济重陷通缩。

G7峰会声明称：“为了避免再度陷入危机，我们已强化经济的韧性，为达此目标，承诺将加强努力适时地以所有合宜政策来应对当前经济情势。”

G7在内容广泛且长达32页的声明稿中，承诺由市场决定汇率，避免成员国“货币竞贬”，并警告称反对汇率失序波动。

这表明日本和美国之间达成妥协。日本之前曾威胁干预汇市以阻升日圆，而美国反对进行市场干预。

G7誓言采取“更强有力和均衡的政策组合”，以“实现强劲、可持续且平衡的成长模式”，把每个国家的情况都考虑进去，同时继续努力使公共债务保持可持续性。

安倍强调，需要采取灵活的财政政策以维持经济复苏，德国总理默克尔一直对通过公共支出来提振经济成长持怀疑态度。

G7称全球工业产能过剩，尤其是钢铁行业，“给全球带来紧迫的结构性挑战”。

G7领导人周五在峰会宣言中称，英国脱欧可能会对全球经济增长带来严重的风险，不过德国总理默克尔称，G7领导人并未讨论这一问题。

该声明将会受到英国政府的欢迎。英国政府已就公投决定脱离欧盟将给国内带来的损失发出了一系列警告。

“英国脱欧可能会逆转全球贸易和投资增加并由此创造就业的趋势，可能会对增长带来进一步的严重风险，”G7领导人说道，也是在声明中唯一一次谈及公投投票。

英国脱欧和地缘政治冲突、恐怖主义和难民涌入一同被归入潜在的“非源于经济”的冲击。

这一问题并不是为期两天的G7峰会的正式议题，但英国政府官员表示，他们希望G7领导人能在会议间隙讨论这一问题。

默克尔周五表示，领导人并未讨论英国脱欧问题，但他们的共识是希望英国留在欧盟。

“这不是此次会议的议题。但领导人已暗示，所有与会者都希望英国留在欧盟，”默克尔在峰会的间隙向记者表示，“但决定要由英国选民来做出。”(完)