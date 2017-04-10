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时事要闻 | 2017年 4月 10日 星期一 10:23 BJT

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场

路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。

就在此次会议召开前，美国将一个海军打击群派往朝鲜半岛附近，因为外界担心朝鲜的核野心，且西方国家与俄罗斯之间仍难以克服多年的不信任。

但叙利亚内战料成为会议主要议题，意大利希望最后的公报能加强联合国对终结六年冲突的努力。

会议将让意大利、德国、法国、英国、加拿大与日本首度有机会向新任美国国务卿蒂勒森质询，华府是否正努力推翻叙利亚总统阿萨德。

不过，对于华府现在是否要阿萨德下台，或者发动飞弹袭击纯属警告，目前则仍不明朗。很多欧洲国家正力促阿萨德下台。

G7外长会议还将为5月底于西西里岛举行的领袖峰会做准备。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

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