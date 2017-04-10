G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
就在此次会议召开前，美国将一个海军打击群派往朝鲜半岛附近，因为外界担心朝鲜的核野心，且西方国家与俄罗斯之间仍难以克服多年的不信任。
但叙利亚内战料成为会议主要议题，意大利希望最后的公报能加强联合国对终结六年冲突的努力。
会议将让意大利、德国、法国、英国、加拿大与日本首度有机会向新任美国国务卿蒂勒森质询，华府是否正努力推翻叙利亚总统阿萨德。
不过，对于华府现在是否要阿萨德下台，或者发动飞弹袭击纯属警告，目前则仍不明朗。很多欧洲国家正力促阿萨德下台。
G7外长会议还将为5月底于西西里岛举行的领袖峰会做准备。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)